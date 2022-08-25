Фьюри – о гонораре за бой с Усиком: «Мейвезер за бой с Пакьяо получил 400 млн, я хочу 500 млн за Усика. У них есть эти деньги»

Британский чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри объяснил, почему требует самый большой в истории спорта гонорар за поединок против Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира.
«Давайте посмотрим правде в глаза, это не Энтони Джошуа, которого я побил бы бесплатно. Это какой-то иностранец, до которого никому нет дела.
Если все хотят, чтобы я побил неизвестного бойца и позволил ему стать легендой в попытке побить меня, то за это придется заплатить.
Так что, если вы хотите, чтобы «Цыганский король» снова дрался, то придется мне заплатить непристойную сумму денег.
Для самого большого боя в мире, должен быть самый большой гонорар. Если вы помните, Мейвезер за бой с Пакьяо получил 400 млн, я хочу 500 млн за Усика. У них есть эти деньги», – сказал Фьюри.
Фьюри – о желании Уайлдера драться с Усиком: «Пусть этот бомжара встанет в конец очереди»
Фьюри хочет 500 млн долларов за бой с Усиком: «Самый большой в мире бой должен пройти за самые большие в мире деньги»