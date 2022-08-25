Фьюри – о гонораре за бой с Усиком: «Мейвезер за бой с Пакьяо получил 400 млн, я хочу 500 млн за Усика. У них есть эти деньги»

Британский чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри объяснил, почему требует самый большой в истории спорта гонорар за поединок против за звание абсолютного чемпиона мира.

«Давайте посмотрим правде в глаза, это не , которого я побил бы бесплатно. Это какой-то иностранец, до которого никому нет дела.

Если все хотят, чтобы я побил неизвестного бойца и позволил ему стать легендой в попытке побить меня, то за это придется заплатить.

Так что, если вы хотите, чтобы «Цыганский король» снова дрался, то придется мне заплатить непристойную сумму денег.

Для самого большого боя в мире, должен быть самый большой гонорар. Если вы помните, Мейвезер за бой с Пакьяо получил 400 млн, я хочу 500 млн за Усика. У них есть эти деньги», – сказал Фьюри.

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