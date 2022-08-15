Головкин считает, что Канело использовал допинг: «Я верю, что он жульничал»

Чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям WBA и IBF Геннадий Головкин, которому предстоит третий бой против Сауля Альвареса, заявил, что подозревает Канело в использовании запрещенных препаратов.

«Канело многого добился. Но есть некоторые вопросы насчет того, как он это сделал и что для этого использовал.

Я не говорю о чем-то просто потому, что придумал это. Есть результаты из лаборатории. Врач сказал, что были результаты исследования воды.

Когда меня спросили, я ответил: «Да, я верю, что он жульничал». Если кому-то в их команде не понравились мои слова, то это их проблемы», – сказал Головкин.

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