Президент WBC – о трилогии Канело и Головкина: «Сауль рискует всем»

Маурисио Сулейман, президент WBC, высказался о третьем поединке между и .

Бой состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (Невада). Ранее боксеры встречались в ринге дважды: сначала была зафиксирована ничья, а в реванше сильнее оказался мексиканец.

«Канело очень переживал поражение от Бивола. Если он проиграет Головкину 17 сентября, думаю, его карьере будет очень сложно вернуться к своему настоящему статусу.

Он сильно рисковал, когда решил подняться в дивизион, чтобы встретиться с непобедимым чемпионом мира, он проиграл, а теперь рискует всем против Головкина», – сказал Сулейман.

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