Бетербиев про реванш Усик – Джошуа: «Энтони может быть лучше, чем в первом бою»

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе поделился ожиданиями от реванша между и .

«В реванше... Очень интересно, конечно. Думаю, если Энтони Джошуа сделал выводы, что-то поменял в своем лагере...

У него были такие прецеденты до этого: он проиграл Энди Руис нокаутом, но потом выиграл у него. Не нокаутом, но хотя бы выиграл у него. Мне кажется, что он может хорошо выступить. В моем понимании, он может быть лучше, чем в первом бою.

Насчет Усика — тоже интересно, что он во втором бою покажет. Кстати, я и тогда не смотрел бой [Усика и Джошуа]. Хайлайты, может быть, какие-то попадались», – сказал Бетербиев.

Реванш Усика и Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия). В первом поединке в сентябре украинец победил единогласным решением судей.

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