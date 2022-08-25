Фьюри – о желании Уайлдера драться с Усиком: «Пусть этот бомжара встанет в конец очереди»

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри отреагировал на слова , вызвавшего на бой .

Дважды побеждавший «Бронзового бомбардировщика» англичанин напомнил бывшему оппоненту о двух нокаутах, посоветовав ему не пытаться сорвать поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

«Скажите этому бомжаре, пусть становится в конец очереди вместе с другими неудачниками! Не забывайте, что последний раз, когда мы видели эту бомбу, ее пришлось соскребать с канваса в Лас-Вегасе», – приводит слова Фьюри журналист Майкл Бенсон.

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