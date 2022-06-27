Канело про бой с Бетербиевым: «Сейчас у меня в мыслях только Головкин и Бивол»

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес ответил на вопрос о потенциальном поединке с чемпионом WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе .

«Вы задаете слишком много вопросов. Нам необходимо двигаться шаг за шагом.

Сейчас у меня в мыслях только два боя: с и реванш с , – сказал Альварес.

Третий бой между Канело и Головкиным состоится 17 сентября в Лас-Вегасе.

Головкин про Канело: «Что я могу ему сказать? Что он мышь рыжая или петух?»

Канело обвинил Головкина в двуличии: «Он корчит из себя приятного парня, но это не так. На самом деле – он засранец»