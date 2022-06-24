Хирн – о бое Бивола и Бетербиева: «Я в любой день поставлю на Дмитрия»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Эдди Хирн Бокс/MMA/UFC

Боксерский промоутер Эдди Хирн назвал своего фаворита в возможном поединке Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

«Бетербиев – зверь, но он не побьет Дмитрия Бивола. Поэтому давайте организуем этот поединок сейчас.

Сентябрь, октябрь, ноябрь – давайте не ждать, поскольку в противном случае Бивол проведет защиту в сентябре или октябре, а затем устроит реванш с Саулем Альваресом.

Так что если ты хочешь стать абсолютным чемпионом, то дерись сейчас и не говори о других боях. Давайте устроим этот поединок.

Я в любой день поставлю на Бивола в бою против Бетербиева. Артур – отличный боец, но Дмитрий – особенный боксер», – сказал Хирн.

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