Деонтей Уайлдер вызвал Усика на бой: «Я сидел дома и отдыхал, но король вернулся»

Теги тяжелый вес Александр Усик Деонтей Уайлдер бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Деонтей Уайлдер вызвал на бой действующего чемпиона по версиям IBF, WBA и WBO Александра Усика.

«Вы хотите увидеть мой бой с Усиком? Да, я тоже хочу. Я подерусь со всеми. Будущее будет ярким. Король вернулся.

Без меня здесь нет никакого волнения. Я вернулся по многочисленным просьбам. Я сидел и отдыхал дома, наслаждался временем с моей семьей», – сказал американец.

Усик и Фьюри обязаны подраться: их бой – шаг в историю. В тяжелом весе не было абсолютного чемпиона с четырьмя титулами

Деонтей Уайлдер вернется на ринг осенью. Соперник – 38-летний Роберт Хелениус (BoxingScene)  

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