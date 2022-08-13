Шевченко сравнила Оливейру и Махачева: «Чарльз дрался с действительно топовыми соперниками»

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко поделилась мнением о грядущем титульном поединке в легком весе между и .

Представительница Кыргызстана не смогла выделить явного фаворита, но назвала Оливейру более опытным бойцом.

«Я слишком глубоко в вопрос котировок не вникала, но Оливейра действительно дрался с такими топовыми бойцами, как Джастин Гейджи, Майклом Чендлер, которые дают конкурентные бои.

Несмотря ни на что, он выходил победителем. Очень cложно говорить о бойце, когда ты не видел его уровень против элитных соперников.

Мы, конечно, все знаем, что Ислам – шикарный боец, но все равно хочется посмотреть, как он будет драться против элитных бойцов.

Это то же самое, что весь этот хайп вокруг Чимаева. Когда были бойцы пониже уровнем, он ронял их направо и налево. А вышел Гилберт Бернс, который элита, и там уже бой сложился по-другому», – сказала Шевченко.

Валентина Шевченко: «Меня удивляет, что Махачев фаворит, хотя Оливейра дрался с более рейтинговыми соперниками»