Пимблетт уверен в победе Оливейры над Махачевым: «Ислам не справится с его арсеналом»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Пэдди Пимблетт Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

Перспективный легковес UFC Пэдди Пимблетт снова высказался о грядущем титульном поединке между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым, поставив на победу бразильца.

«Это будет громкий матч, но я думаю, что Чарльз будет слишком силен для Махачева. Оливейра финиширует Ислама, примерно в третьем раунде. Чарльз побеждал оппонентов гораздо более высокого уровня, дрался с куда более опасными бойцами. Я думаю, что Махачев не смажет справиться с его арсеналом», – сказал Пимблетт.

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