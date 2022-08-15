Пимблетт уверен в победе Оливейры над Махачевым: «Ислам не справится с его арсеналом»

Перспективный легковес UFC Пэдди Пимблетт снова высказался о грядущем титульном поединке между и , поставив на победу бразильца.

«Это будет громкий матч, но я думаю, что Чарльз будет слишком силен для Махачева. Оливейра финиширует Ислама, примерно в третьем раунде. Чарльз побеждал оппонентов гораздо более высокого уровня, дрался с куда более опасными бойцами. Я думаю, что Махачев не смажет справиться с его арсеналом», – сказал Пимблетт.

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Пэдди Пимблетт, выступающий в легком дивизионе UFC (до 70 кг), заявил, что сейчас весит больше 90 кг