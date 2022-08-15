Рокхолд уверен в победе Махачева над Оливейрой: «Как только Ислам схватит его, все будет кончено»

Теги UFC легкий вес (MMA) Люк Рокхолд Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Чарльз Оливейра Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC Люк Рокхолд уверен, что преимущество Ислама Махачева в борцовских навыках станет решающим фактором в поединке против Чарльза Оливейры.

«Борьба – это другой мир, нежели джиу-джитсу, и как только Ислам сблизится с Чарльзом и схватит его, все будет кончено. 

Ислам, его тейкдауны и прочее, он просто невероятно силен. Я тренировался почти со всеми топовыми легковесами в мире, но Ислам и Хабиб – это просто другой уровень. 

Это иная мощь и сила. Когда они оказываются сверху, все кончено. После этого бой не продлится долго. 

Оливейра очень крут, у меня нет в этом сомнений, но он еще не сталкивался ни с чем подобным», – сказал Рокхолд.

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