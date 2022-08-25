Шлеменко – о вызовах Емельяненко: «Саша в таком состоянии, что слишком серьезно к нему не надо относиться»

Российский боец смешанного стиля объяснил, почему не реагирует на , вызывающего «Шторма» на бой.

«К сожалению, Саша Емельяненко сейчас в таком состоянии, что слишком серьезно к нему не надо относиться, к его вызовам и так далее.

И тогда на пресс-конференции я отнесся к этому не очень серьезно. Саша сейчас много кого вызывает, много что говорит, и, к сожалению, много что не сделал из того, что говорил», – сказал Шлеменко.

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