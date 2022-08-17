Емельяненко – о высказываниях Шлеменко: «С какой стороны ветер подует, туда он свою задницу и подставляет»

Российский ветеран ММА Александр Емельяненко резко высказался в адрес .

По мнению Емельяненко-младшего, медийная активность «Шторма» – попытка угодить общественности.

«Шлеменко – промокашка. С какой стороны ветер подует, туда он свою задницу и подставляет. У него нет своего мнения, он считается с общественностью.

Что общественность скажет, что ей будет выгодно и удобно, то он и поддерживает для того, чтобы завоевать одобрение. Когда он видит, что все толпой навалились – он туда же», – сказал Емельяненко.

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