Шлеменко – о минусах поп-ММА: «Я бы убрал оттуда мат, драки и всякую нечисть»

Российский боец смешанного стиля сказал, что ему не нравится в поп-ММА-промоушенах.

По мнению «Шторма», этим лигам нужно избавляться от трэш-тока и скандалов, сосредоточившись на боях.

«Людям, которые смотрят поп-ММА, не так интересны бои, как движуха вокруг них, беспредел и грязь. Я бы убрал оттуда матерные слова, драки и всякую нечисть.

Это может выйти за пределы шоу. А это уже уголовные преступления. Основная масса, которая смотрит поп-ММА – это не сильные люди.

Сейчас на меня накинутся хейтеры. Но если мы начнем применять к промоушенам цензуру, то они пропадут», – уверен Шлеменко.

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