Шлеменко – о поп-ММА: «Нас не пытаются обмануть, бойцы рубятся до последнего»

Теги Александр Шлеменко Поп ММА Бокс/MMA/UFC

Известный российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко высказался о набравших популярность поп-ММА-промоушенах.

«Бои они показывают реальные. Умеют драться или не умеют, но бойцы выйдут и будут рубиться до последнего. Нас не пытаются обмануть супертехникой. 

Это людям и нравится. Можно вспомнить первые бои UFC, где дрались сумоисты, вылетали зубы. Это чем-то напоминает поп-ММА», – уверен Шлеменко.

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