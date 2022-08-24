Шлеменко – о поп-ММА: «Нас не пытаются обмануть, бойцы рубятся до последнего»

Известный российский боец смешанного стиля высказался о набравших популярность поп-ММА-промоушенах.

«Бои они показывают реальные. Умеют драться или не умеют, но бойцы выйдут и будут рубиться до последнего. Нас не пытаются обмануть супертехникой.

Это людям и нравится. Можно вспомнить первые бои UFC, где дрались сумоисты, вылетали зубы. Это чем-то напоминает поп-ММА», – уверен Шлеменко.

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