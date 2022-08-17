Емельяненко недоволен словами Шлеменко об алкоголе: «Почему-то он это говорит только обо мне»

Российский тяжеловес ММА Александр Емельяненко считает, что Александр Шлеменко ведет себя непоследовательно, публично комментируя проблемы Емельяненко-младшего с алкоголем.

«Шлеменко делал какие-то заключения насчет алкоголя, но почему-то он только в отношении меня говорит это все.

Он не говорит это касательно других известных ему людей, которые не просыхают с утра до вечера и пьют от боя к бою. Задницы друг другу вылизывают», – сказал Емельяненко.

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