Фрэнк Уоррен: «Фьюри и Джо Джойс доставили бы Усику большие проблемы»

Промоутер Фрэнк Уоррен назвал двух тяжеловесов, которые могли бы победить чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика.

победит Усика, если будет собой. Я смотрел бой с Джошуа, и мне понравился Усик. Мне понравилось, что он сделал, но я чувствую, что большой тяжеловес с крепкой челюстью и отличной скоростью побил бы его.

Например, такими качествами обладает . У него очень крепкий подбородок. Думаю, что Джойс бы доставил Усику много проблем.

Также я считаю, что Фьюри создал бы Усику огромные проблемы. Я думаю, что они просто были бы для него слишком крупными. У них слишком большой арсенал для Усика», – сказал Уоррен.

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