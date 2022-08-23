Тайсон Фьюри хочет получить за бой с Александром Усиком не менее 150 млн евро (The Sun)

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Усик - Джошуа Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри готов вернуться в ринг, чтобы подраться с чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком, но хочет получить за это не менее 150 млн евро. Об этом сообщает The Sun.

Напомним, что в апреле этого года после победы над Диллианом Уайтом британец объявил о завершении карьеры, но согласился вернуться после того, как Александр Усик в реванше победил Энтони Джошуа.

Сообщалось, что бой Фьюри и Усика за звание абсолютного чемпиона в тяжелом весе может состояться 17 декабря в Саудовской Аравии.

Украинец в минувшие выходные победил Джошуа раздельным решением судей.

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