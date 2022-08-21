Конор – о поражении Усмана: «Хахахахахахаха»

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор отреагировал на сенсационное поражение Камару Усмана в бою против Леона Эдвардса.
Нигериец доминировал на протяжении всего поединка, забрав четыре неполных раунда из пяти, однако в последней 5-минутке пропустил точный хай-кик от англичанина.
«Хахахахахахаха, после этого удара Усман выйдет и скажет, что он с Плутона. Марти-Зеленые штаны с Плутона», – написал Конор в соцсетях.
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