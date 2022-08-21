Конор поздравил Эдвардса с победой над Усманом: «Второй британский чемпион UFC, настоящий и преданный делу боец!»

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор обратился к новоиспеченному чемпиону в полусреднем весе , который одержал сенсационную победу над на UFC 278, впервые в карьере став обладателем титула.

«Я свидетель удивительного сюжета! Огромные поздравления, Леон! По-настоящему хороший, солидный и преданный своему делу боец смешанных единоборств!

Лишь второй чемпион UFC из Великобритании! Невероятный! Поздравляю, приятель!» – написал Конор в соцсетях.

Конор – о поражении Усмана: «Хахахахахахаха»

Судейские карточки боя Эдвардса и Усмана: на момент нокаута Камару лидировал