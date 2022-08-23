Камару Усман: «Проведем реванш с Эдвардсом в Лондоне. Это большой поединок. Он уже меня будоражит»

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе ответил на вопрос о третьем поединке с .

«Мне нравится Леон, и он всегда мне нравился. На самом деле я слежу за ним в социальных сетях.

Леон на меня не подписан, но я очень рад за него. Конечно, его путь не совсем такой, как у меня, но он напоминает мне меня. Это круто для его истории и еще круче для моей.

Мы проведем реванш. Он уже какое-то время хочет подраться в Лондоне. Теперь Эдвардс получит этот бой. Это большой поединок. Он уже меня будоражит», – сказал Усман.

На UFC 278 Усман проиграл Эдвардсу нокаутом в пятом раунде.

Лучший боец UFC улетел в глухой нокаут. Усман не проигрывал почти 10 лет, побил рекорд Хабиба, но сложился от хай-кика Эдвардса

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