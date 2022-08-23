Усман про поражение Эдвардсу: «Теперь могу показать людям, что я способен упасть и снова подняться»

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе прокомментировал поражение на UFC 278.

«Все здорово. Это был просто удар. Это было отличное попадание. Последние 10 секунд – это комбинация хейл мэри на Супербоул. Это был крутой удар.

Все грустят по этому поводу больше меня, у людей больше эмоций. Но для меня это хорошо, поскольку я узнал, что люди заботятся обо мне и переживают.

У меня появилась редкая возможность. Теперь я могу показать людям, что я способен упасть и снова подняться. Я взбудоражен», – сказал Усман.

Лучший боец UFC улетел в глухой нокаут. Усман не проигрывал почти 10 лет, побил рекорд Хабиба, но сложился от хай-кика Эдвардса

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