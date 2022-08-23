Волкановски стал лидером рейтинга P4P в UFC, сместив Усмана

UFC обновил рейтинг бойцов после турнира UFC 278, который прошел в минувшие выходные в Солт-Лейк-Сити.

Чемпион полулегкого дивизиона возглавил общий рейтинг бойцов, обойдя экс-чемпиона полусреднего веса , который проиграл на UFC 278 . Новый чемпион дивизиона занял шестое место в рейтинге P4P, Усман опустился на четвертую строчку.

В легчайшем дивизионе три позиции улучшил , поднявшийся на третью строчку. , который проиграл грузину единогласным решением судей, стал шестым.

Лучший боец UFC улетел в глухой нокаут. Усман не проигрывал почти 10 лет, побил рекорд Хабиба, но сложился от хай-кика Эдвардса

Конор: «Ну и кто теперь лидер рейтинга P4P? Мое правление на вершине такое же долгое, как у лепрекона»