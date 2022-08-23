Волкановски стал лидером рейтинга P4P в UFC, сместив Усмана

UFC обновил рейтинг бойцов после турнира UFC 278, который прошел в минувшие выходные в Солт-Лейк-Сити.
Чемпион полулегкого дивизиона Алекс Волкановски возглавил общий рейтинг бойцов, обойдя экс-чемпиона полусреднего веса Камару Усмана, который проиграл на UFC 278 Леону Эдвардсу. Новый чемпион дивизиона занял шестое место в рейтинге P4P, Усман опустился на четвертую строчку.
В легчайшем дивизионе три позиции улучшил Мераб Двалишвили, поднявшийся на третью строчку. Жозе Альдо, который проиграл грузину единогласным решением судей, стал шестым.
Лучший боец UFC улетел в глухой нокаут. Усман не проигрывал почти 10 лет, побил рекорд Хабиба, но сложился от хай-кика Эдвардса
Конор: «Ну и кто теперь лидер рейтинга P4P? Мое правление на вершине такое же долгое, как у лепрекона»