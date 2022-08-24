Фьюри заявил, что к 1 сентября он хочет получить предложение на бой с Усиком, иначе Тайсон завершит карьеру

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри назначил дедлайн организаторам возможного боя с за звание абсолютного чемпиона мира.

«Привет, ребята. Всем желающим, кто хочет организовать бой: я дал вам 7 дней. До 1 сентября вы должны прийти с деньгами.

Если нет, тогда спасибо большое, было здорово, я на пенсии. Все предложения должны быть отправлены моему юристу в письменной форме. Да начнется игра!» – сказал англичанин в видеообращении.

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