Менеджер Усика – Фьюри: «Усердно тренируйся или заверши карьеру сейчас»

Александр Красюк, менеджер чемпиона WBA, WBO и IBF в тяжелом весе , обратился к чемпиону WBC Тайсону Фьюри.

«Цыганский король», если ты король, то должен доказать это, потому что другой король лишит тебя трона.

Брат, усердно тренируйся или заверши карьеру сейчас», – сказал Красюк.

Ранее сообщалось, что бой Усика и Фьюри может пройти 17 декабря в Саудовской Аравии.

Фьюри за бой с Усиком может заработать 55-60 млн евро (Daily Mail)

Фьюри о бое с Усиком: «Отберу у украинского бомжары пояса так же, как сделал это с прошлым украинским бомжарой»