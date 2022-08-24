Уоррен – о шансах Джошуа побиться с Фьюри: «Энтони должен заслужить искупление»

Теги тяжелый вес Фрэнк Уоррен Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Джо Джойс Даниэль Дюбуа Бокс/MMA/UFC

Со-промоутер чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен считает маловероятным столкновение его клиента с Энтони Джошуа в ринге.

«Это решать Тайсону – хочет он драться с Джошуа или нет. Энтони должен заслужить искупление. Он возвращается после двух поражений, двух значительных поражений.

Как по мне, если он хочет заслужить искупление, то ему необходимо подраться с Даниэлем Дюбуа или Джо Джойсом», – заявил Уоррен.

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