Махачев – о поражении Усмана: «Камару – тот, кто учится на своих ошибках»

Топовый легковес UFC Ислам Махачев поддержал бывшего лидера рейтинга P4P Камару Усмана, потерпевшего сенсационное поражение в бою с .

Напомним, что нигериец, доминировавший на протяжении четырех неполных раундов, пропустил хай-кик от англичанина, позволив ему стать чемпионом в полусреднем весе.

«Камару Усман – тот, кто учится на своих ошибках. С нетерпением жду его сильного возвращения», – написал россиянин в соцсетях.

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