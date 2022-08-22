Хабиб: «Для EFC было бы большой честью организовать поединок Федора Емельяненко»

Владелец лиги Eagle MMA Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах на Федора и .

– Для нас было бы большой честью организовать поединок . Но сейчас этого боя в разработке нет. Но мы думаем об этом, держим в голове. Если один момент у нас выстрелит, то мы попробуем провести бой с Федором.

– Если бы Александр Емельяненко был на пике, устроили бы ему поединок с Джуниором дос Сантосом?

– Да, оба являются хорошими боксерами. Оба легенды. Но Александру нужно вернуть свои кондиции. Думаю, что у дос Сантоса бокс лучше.

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