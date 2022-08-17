Дацик ответил Емельяненко: «Где была твоя жена, когда ты бухал и валялся в собственной моче и блевоте?»

Известный российский боец эмоционально отреагировал на слова , упомянувшего жену «Рыжего тарзана».

«Как всегда, повылезали всякие черти-алкаши, засчитали поражение, и тут понеслось. Особенно лестно, ##### [блин], слушать от старого алкаша, с которым бой. Даже не от старого, а самого великого алкаша страны.

Саня, если ты сейчас нахимичился, и у тебя там поднялся тестостерончик, это не дает тебе права, блин, касаться не только меня, но и семьи. Я твою семью не затрагивал, не касался.

Если ты уж пошел по семьям, то вопрос, где была твоя жена, когда ты бухал и валялся в собственной моче и блевоте? Или она бывает с тобой, только когда у тебя есть деньги, гонорар за бой?» – сказал Дацик, призвавший Александра не касаться семьи в публичных перепалках.

Емельяненко – о высказываниях Шлеменко: «С какой стороны ветер подует, туда он свою задницу и подставляет»

Емельяненко недоволен словами Шлеменко об алкоголе: «Почему-то он это говорит только обо мне»