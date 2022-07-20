Бетербиев про бой с Биволом: «Интересно увидеть абсолютного чемпиона в нашем весе»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев высказался относительно боя с чемпионом WBA Дмитрием Биволом.

«Его команда несколько лет уже говорит, что мы готовы боксировать с Бетербиевым. Говорить можно все, что угодно, но пока в действия это не переходит.

Гвоздик, Смит — они же не болтали, они вышли боксировать. Так что я готов.

Думаю, интересно увидеть абсолютного чемпиона в нашем весе: и для меня, и для него, и для болельщиков», – сказал Бетербиев.

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