Боб Арум: «Бетербиев подерется с Ярдом. Бой состоится на арене О2 в конце октября»

Промоутер Боб Арум рассказал, когда чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе вернется в ринг.

«Бетербиев подерется с . Бой состоится на арене О2 в Лондоне в конце октября.

Ведутся ли переговоры с командой ? Нет. Дмитрий обязан провести бой с Гильберто Рамиресом. Так что Биволу необходимо победить в этом поединке.

Бетербиев владеет тремя титулами. Если он пройдет Ярда, и мы узнаем результат боя Бивол — Рамирес, то, безусловно, мы хотим предоставить Артуру возможность завоевать все четыре пояса», – сказал Арум.

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