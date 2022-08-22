Хабиб: «Я мог бы за полгода набрать бойцовскую форму, но никогда не буду»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что завершил карьеру не из-за потери формы.

«Вы забываете, почему я завершил карьеру. Я ушел в 32, в пиковое время. Как минимум до 34 лет можно выступать на высочайшем уровне.

Я уходил не потому, что растерял форму. Была ситуация с отцом, разговор с мамой, семья хотела, чтобы я завершил карьеру. Это не связано с моей конкурентоспособностью.

Я тренируюсь каждый день и мог бы за полгода набрать бойцовскую форму, но никогда не буду. Что было, то прошло.

В какой-то момент времени я был чемпионом, но это прошло, теперь другая стадия жизни», – сказал Нурмагомедов.

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