Белал Мухаммад: «Хабиб – величайший боец в истории. Он остался непобежденным, неокровавленным»

Полусредневес UFC Белал Мухаммад рассказал, почему считает экс-чемпиона легкого дивизиона лучшим бойцом в истории.

«Хабиб — величайший боец в истории, потому что проиграть очень легко. Все видели это в последних мэйн-ивентах UFC. Когда одно неправильное движение, один промах приводили к окончанию поединка. Ты можешь очень легко проиграть бой.

Твое колено может вылететь, ты внезапно можешь оказаться на земле после того, как твой удар заблокировали.

У нас есть парень, который провел так много поединков, но остался непобежденным, неокровавленным. Поэтому я считаю Хабиба величайшим.

Мне плевать против кого вы деретесь. В октагоне все что угодно может пойти не так», – сказал Мухаммад.

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