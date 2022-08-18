Деметриус Джонсон: «Если бы Хабиб продолжил драться, он бы проиграл»

Бывший чемпион в наилегчайшем весе выразил уверенность, что потерпел бы поражение, если бы он продолжил карьеру бойца.

«Чем больше времени вы проводите в это спорте, тем выше ваши шансы оказаться в нокауте. Хабиб ушел невредимым.

Сколько у него, 29-0? Если бы Хабиб продолжил драться, он бы проиграл», – сказал Джонсон.

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