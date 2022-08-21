Фьюри принял вызов Усика: «Доставайте чековую книжку. Цыганский король остается»

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что открыт для поединка против Александра Усика.

Ранее английский боксер объявил о завершении карьеры, однако после победы Усика над в бою за титулы IBF, WBA и WBO «Цыганский король» изменил свое решение.

«Они оба были дерьмовыми. Это был один из худших титульных боев в тяжелом весе, который я когда-либо видел.

Это было дерьмо, это было гребанное дерьмо. Достаньте свою чековую книжку. «Цыганский король» здесь, чтобы остаться навсегда», – сказал Фьюри.

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