Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO Александр Усик вызвал на объединительный поединок чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри.

Напомним, что недавно английский боксер объявил об окончательном завершении карьеры.

«Я уверен, что он еще не ушел, уверен, он хочет драться со мной. А я хочу драться с ним. Либо я буду драться с Тайсоном Фьюри, либо не буду драться вообще», – сказал Усик.

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