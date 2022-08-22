Конор: «Ну и кто теперь лидер рейтинга P4P? Мое правление на вершине такое же долгое, как у лепрекона»

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор после поражения на UFC 278 обратился к болельщикам.

«Ну и кто теперь лидер рейтинга P4P? А я вам скажу, кто. Тот же, кто был все это время. Единственный и неповторимый. Я, ублюдки!

Мое правление на вершине такое же долгое, как у лепрекона. Кто хочет титульный бой!?» – написал ирландец в социальных сетях.

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