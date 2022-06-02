Масвидаль про Конора: «Как боец он неплох, но как человека я просто не выношу эту крысиную суку. Он не будет драться со мной»

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль рассказал об отношении к экс-чемпиону двух дивизионов .

«Как боец он неплох, но как человека я просто не выношу эту крысиную суку.

Например, Хабиб выиграл пояс. Что делает Конор? Поливает сразу его дерьмом. Кто-то в полутяжелом весе выиграл пояс — он поливает его дерьмом. Он просто хочет быть на слуху.

Пока это ссыкло сидит на диване, обнюхивается коксом или что еще он там делает, я все еще интересен людям. Но Конор не будет драться со мной. UFC предлагал ему этот бой. Это был бы один из крупнейших поединков в истории UFC. Почему бы не срубить столько бабла? Потому что он знает, что я вынесу его.

Я не борец, так что если и побью его, это будет очень плохо выглядеть для его бренда. Я вынесу его в стойке, буду бить и нокаутирую. Это будет плохо для бренда Конора и его дешманского виски», – сказал Масвидаль.

Масвидаль ответил Конору: «Я – самый большой бой в твоей жизни. Ты либо напуган, либо глуп»

«У этого парня мозг, как у голубя». Конор ответил на вызов Масвидаля