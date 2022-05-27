Даниэль Кормье: «Конору и Нейту Диазу стоит завершить трилогию»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье назвал подходящего соперника для Конора Макгрегора.
«Конору и Нейту Диазу стоит завершить трилогию. Это очень громкий бой. Нельзя сказать, что они сейчас являются главными претендентами на титул, но все равно это будет очень интересно.
Они уже дрались два раза, и оба отлично проявили себя. Однако, я считаю, что соперником Конора станет Майкл Чендлер, потому что он в UFC за короткий срок смог набрать большую популярность.
Это неплохой вариант. Чендлер дерется в том стиле, который устраивает Конора, и к тому же он готов подняться в полусредний вес.
Но я считаю, что Макгрегору стоит завершить противостояние с Диазом, однако я думаю, что он встретится с Майклом», – сказал Кормье.
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