Даниэль Кормье: «Конору и Нейту Диазу стоит завершить трилогию»

Бывший чемпион в двух весовых категориях назвал подходящего соперника для .

«Конору и стоит завершить трилогию. Это очень громкий бой. Нельзя сказать, что они сейчас являются главными претендентами на титул, но все равно это будет очень интересно.

Они уже дрались два раза, и оба отлично проявили себя. Однако, я считаю, что соперником Конора станет Майкл Чендлер, потому что он в UFC за короткий срок смог набрать большую популярность.

Это неплохой вариант. Чендлер дерется в том стиле, который устраивает Конора, и к тому же он готов подняться в полусредний вес.

Но я считаю, что Макгрегору стоит завершить противостояние с Диазом, однако я думаю, что он встретится с Майклом», – сказал Кормье.

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