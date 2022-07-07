Рафаэль Дос Аньос: «Усман был для меня более сильным соперником, чем Хабиб»

Бразильский легковес UFC Рафаэль Дос Аньос сравнил бои против и .

В 2014-м Дос Аньос проиграл Нурмагомедову единогласным решением судей, а спустя четыре года таким же образом уступил Усману.

«Однозначно Усман был более сложным соперником. За 12 недель до боя с Хабибом я тренировался в клетке, и мое ухо застряло в клетке. Я порвал его. Мне наложили 14 швов, я почти потерял ухо.

Так что я особо не тренировался и не боролся перед поединком. Перед боем с Хабибом у меня не было ни схваток, ни грэпплинга. Я больше работал ногами и коленями, спарринговал и так далее.

Перед боем с Усманом я реально много боролся, но он все равно переводил и контролировал меня. Это был пятираундовый бой, и я чувствовал, что Усман был для меня более сильным соперником», – сказал бразилец.

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