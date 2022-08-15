Емельяненко – об интересе EFC к Дацику: «Не знаю, почему Хабиб к нему так проникся. Как был ужасным нациком, так и остался»

Известный российский тяжеловес Александр Емельяненко прокомментировал возможный переход в Eagle FC.

«Я не знаю, почему Хабиб сделал такое заявление в отношении Дацика. Насколько мне известно, Дацик – националист.

Он был против Кавказа и всех вот этих вот национальностей кавказских. Я не знаю, почему так проникся к Дацику. Дацик не поменялся. Как был ужасным нациком, так и остался», – сказал Емельяненко.

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