«Бой просто пушка будет». Хасбик про поединок Махачев – Оливейра

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Чарльз Оливейра Хасбик UFC 280 Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

Блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, ответил на сообщение экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в соцсетях, где дагестанец предвкушает поединок Ислама Махачева и Чарльза Оливейры.

«Бой просто пушка будет», – написал Хасбик.

Бой Махачева и Оливейры за вакантный титул в легком весе состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

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