«Бой просто пушка будет». Хасбик про поединок Махачев – Оливейра

Блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, ответил на сообщение экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в соцсетях, где дагестанец предвкушает поединок и .

«Бой просто пушка будет», – написал Хасбик.

Бой Махачева и Оливейры за вакантный титул в легком весе состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

🦅 Махачев подерется за титул UFC: преемник Хабиба встретится с Оливейрой в октябре, чтобы вернуть пояс в Дагестан

Оливейра про бой с Махачевым: «Пояс уже мой, для меня это просто еще одна защита титула»