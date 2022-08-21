Кличко-младший поздравил Усика с победой над Джошуа: «Горжусь обоими бойцами, но Александр показал стойкость и сердце»

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе отреагировал на победу над Энтони Джошуа в матче-реванше. В этот раз украинец оказался сильнее раздельным решением судей.

«Какой потрясающий поединок, я очень горжусь обоими бойцами. Усик показал стойкость, сердце и тактическую стратегию настоящего чемпиона!» – написал Владимир в соцсетях.

Александр Усик: «Либо я буду драться с Тайсоном Фьюри, либо не буду драться вообще»

Видео главных моментов реванша Александр Усик – Энтони Джошуа