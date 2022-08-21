Кличко-младший поздравил Усика с победой над Джошуа: «Горжусь обоими бойцами, но Александр показал стойкость и сердце»

Теги Владимир Кличко тяжелый вес Александр Усик Энтони Джошуа бокс Усик - Джошуа Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Владимир Кличко отреагировал на победу Александра Усика над Энтони Джошуа в матче-реванше. В этот раз украинец оказался сильнее раздельным решением судей.

«Какой потрясающий поединок, я очень горжусь обоими бойцами. Усик показал стойкость, сердце и тактическую стратегию настоящего чемпиона!» – написал Владимир в соцсетях.

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Видео главных моментов реванша Александр Усик – Энтони Джошуа

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