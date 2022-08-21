Джошуа – о проигрыше Усику: «Усик – чертовски хороший боец. Давайте устроим ему раунд аплодисментов»

Топовый британский тяжеловес Энтони Джошуа прокомментировал поражение в поединке против . Украинец оказался сильнее раздельным решением судей.

«Усик – чертовски хороший боец. Давайте устроим ему раунд аплодисментов. Извините, ребята, но если бы вы знали мою историю, то поняли бы мою страсть.

Я не был боксером-любителем с юных лет, а смотрел в сторону тюрьмы. Я краду у тебя это время, Усик. Извиняюсь, но это из-за гребаной страсти. Я не 12-раундовый боец.

Я представитель новой породы тяжеловесов. , Сонни Листон… Говорят, что я не выбрасываю комбинации в стиле Рокки Марчиано, но я, черт побери, не вешу 89 килограммов», – сказал Джошуа после боя.

Видео главных моментов реванша Александр Усик – Энтони Джошуа

Александр Усик: «Либо я буду драться с Тайсоном Фьюри либо не буду драться вообще»