Джошуа – о проигрыше Усику: «Усик – чертовски хороший боец. Давайте устроим ему раунд аплодисментов»

Топовый британский тяжеловес Энтони Джошуа прокомментировал поражение в поединке против Александра Усика. Украинец оказался сильнее раздельным решением судей.
«Усик – чертовски хороший боец. Давайте устроим ему раунд аплодисментов. Извините, ребята, но если бы вы знали мою историю, то поняли бы мою страсть.
Я не был боксером-любителем с юных лет, а смотрел в сторону тюрьмы. Я краду у тебя это время, Усик. Извиняюсь, но это из-за гребаной страсти. Я не 12-раундовый боец.
Я представитель новой породы тяжеловесов. Майк Тайсон, Сонни Листон… Говорят, что я не выбрасываю комбинации в стиле Рокки Марчиано, но я, черт побери, не вешу 89 килограммов», – сказал Джошуа после боя.
Видео главных моментов реванша Александр Усик – Энтони Джошуа
Александр Усик: «Либо я буду драться с Тайсоном Фьюри либо не буду драться вообще»