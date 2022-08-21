Конор Макгрегор – о победе Александра Усика: «Что за боксер»

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Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор отреагировал на победу Александра Усика в титульном поединке против Энтони Джошуа. Напомним, что украинец оказался сильнее раздельным решением судей.

«Что за боксер Усик. И что за придурок [Карл] Фроч, ахаха», – написал Конор в соцсетях.

Карл Фроч – бывший боксер-средневес, раскритиковавший в медиа Энтони Джошуа за уход от тренера Роба Маккракена к Роберту Гарсия.

Александр Усик: «Либо я буду драться с Тайсоном Фьюри либо не буду драться вообще»

Видео главных моментов реванша Александр Усик – Энтони Джошуа

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