Видео главных моментов реванша Александр Усик – Энтони Джошуа

В Джидде (Саудовская Аравия) завершился вечер бокса, в главном событии которого на ринге сошлись Александр Усик и .

Победу раздельным решением судей одержал украинский тяжеловес, защитивший титулы IBF, WBA и WBO.

Для Усика эта победа стала 20-й в карьере (13 нокаутов). 35-летний боксер все еще не проигрывал на профессиональном уровне.

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