Усик после победы над Джошуа: «Спасибо, Саудовская Аравия! Иншааллах!»

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO Александр Усик поделился мыслями после победы над Энтони Джошуа.

Напомним, что украинец оказался сильнее в реванше раздельным решением судей.

«Я хочу поблагодарить всех, кто за меня молился. Хочу поблагодарить Бога за ту помощь, которую он мне сегодня дал, а он мне много ее сегодня дал. Мой Бог – Иисус Христос. Спасибо, Саудовская Аравия! Иншааллах!» – сказал Усик.

Видео объявления победителя боя Усик – Джошуа. Александр не смог сдержать слез

Александр Усик победил Энтони Джошуа в реванше раздельным решением судей