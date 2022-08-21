Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO Александр Усик посвятил победу над родным и Украине.

«Я посвящаю этот поединок свой державе, Украине, моей семье, моей команде. Это уже история.

Многие поколения будут смотреть этот бой, особенно раунд, где меня очень сильно били, но я выстоял и переломил бой, слава Богу», – сказал Усик в ринге после боя с Джошуа.

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Усик после победы над Джошуа: «Спасибо, Саудовская Аравия! Иншааллах!»