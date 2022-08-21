Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO Александр Усик посвятил победу над Энтони Джошуа родным и Украине.
«Я посвящаю этот поединок свой державе, Украине, моей семье, моей команде. Это уже история.
Многие поколения будут смотреть этот бой, особенно раунд, где меня очень сильно били, но я выстоял и переломил бой, слава Богу», – сказал Усик в ринге после боя с Джошуа.
Видео объявления победителя боя Усик – Джошуа. Александр не смог сдержать слез
Усик после победы над Джошуа: «Спасибо, Саудовская Аравия! Иншааллах!»