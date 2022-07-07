Хасим Рахман: «Усик способен победить Фьюри, но может проиграть Уайлдеру»

Теги Хасим Рахман тяжелый вес Александр Усик Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Хасим Рахман рассказал о шансах чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика в боях с Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.

«Не могу сказать, что Усик лучший тяжеловес в мире. На мой взгляд, он способен победить Тайсона Фьюри, но думаю, что может проиграть Деонтею Уайлдеру.

Стили делают бои, и я считаю, что Усик — худший стиль для Фьюри. Тайсону нужны большие и широкие рубаки, крупные тяжеловесы, с которыми он будет боксером, а затем сможет их нокаутировать.

Но боксеры будут изматывать его самого. Усик сделает с Фьюри то, что Тайсон делает с другими», – считает Рахман.

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