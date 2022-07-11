Тайсон Фьюри: «Проведу бой с Джошуа в Англии бесплатно для людей»

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что готов подраться с соотечественником Энтони Джошуа бесплатно.
«Для него важны только деньги, он не боец. Клянусь богом, я надеюсь, он выиграет у Александра Усика, чтобы я мог вернуться в ринг и подраться с ним бесплатно.
Условия такие: я хочу боя на «Уэмбли», хочу, чтобы был свободный вход и хочу, чтобы бой транслировался в стране бесплатно.
Я проведу с ним бой с Англии, не в другой стране ради большого гонорара, здесь бесплатно для людей», – сказал Фьюри.
Тайсон Фьюри: «Никакие деньги не смогут заставить меня вернуться в бокс»
Джошуа про предложение Фьюри помочь ему перед реваншем с Усиком: «Возьми себе пива и расслабься»