Тайсон Фьюри: «Проведу бой с Джошуа в Англии бесплатно для людей»

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что готов подраться с соотечественником Энтони Джошуа бесплатно.

«Для него важны только деньги, он не боец. Клянусь богом, я надеюсь, он выиграет у Александра Усика, чтобы я мог вернуться в ринг и подраться с ним бесплатно.

Условия такие: я хочу боя на «Уэмбли», хочу, чтобы был свободный вход и хочу, чтобы бой транслировался в стране бесплатно.

Я проведу с ним бой с Англии, не в другой стране ради большого гонорара, здесь бесплатно для людей», – сказал Фьюри.

Тайсон Фьюри: «Никакие деньги не смогут заставить меня вернуться в бокс»

Джошуа про предложение Фьюри помочь ему перед реваншем с Усиком: «Возьми себе пива и расслабься»

 

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